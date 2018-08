"Dupa episodul Pristina - Podgorica, la presiunea bunului simt si la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis sa o dau si eu in judecata pe Viorica Dancila. Asta se intampla in acelasi dosar in care Viorica Dancila ne cere mie si colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru ca am spus despre ea intr-un articol ca este tampita. Tin sa precizez ca nu mi-am dorit sa fiu intr-un asemenea conflict, ci este doar un raspuns la cererea absurda facuta de Viorica Dancila. Este nu doar revoltator, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dancila sa imi ceara 100.000 de euro pentru un articol care a stat online doua zile, in timp ce ea imi tavaleste imaginea si demnitatea de roman inca din 21 ianuarie 2009, in calitate de europarlamentar, si din 29 ianuarie 2018 in calitate de prim-ministru al Romaniei", motiveaza gestul Calin Petrar.

Cand libertatea de exprimare este atacata atat de halucinant, cand ajungi sa fii dat in judecata pentru o banala constatare, nu putem ramane fara reactie. Pentru ca, repet, astfel de vremuri traim: sunt dat in judecata de Viorica Dancila, care vrea 100.000 de euro prejudicii de imagine pentru c-am facut-o tampita. 100.000 de euro pentru o constatare banala. O constatare pe care a facut-o orice om cu un minim de discernamant. Asa ca ii cer si eu prejudicii de imagine: nu mult, 1 RON, pentru ca eu sau colegii mei luptam pentru pastrarea libertatii de exprimare, nu pentru bani", continua el.



El precizeaza ca prin actiunile sale, prim-ministrul aduce "prejudicii grave de imagine" cetatenilor.

"Abordarea mea si a avocatului meu este clara: daca e cineva care sufera prejudicii de imagine sau atingeri ale dreptului la demnitate, suntem noi, romanii. Prin tot ceea ce face, facilitand ca o persoana incompatibila cu functia de premier (din cauza unei condamnari penale) sa conduca Romania prin intermediul ei, prin modul in care se exprima, prin gafele pe care le face, Viorica Dancila aduce atingere demnitatii noastre si ne aduce grave prejudicii de imagine", subliniaza Calin Petrar.

Redactorul-sef al Time New Roman spera ca prin demersul sau sa-i incurajeze "si pe alti romani sa constate ca Viorica Dancila le provoaca grave prejudicii de imagine si sa actioneze in consecinta. Astfel, orice cetatean roman poate face cereri de interventie in interes propriu, in dosarul nostru 10816/3/2018 - Tribunalul Bucuresti, in care sa solicite acelasi lucru, sa se constate incalcarea dreptului sau la demnitate si imagine in calitate de cetatean al Romaniei".