"Ministrul Ioana Bran este total depasita de functia pe care o ocupa, iar motivele demisiei sunt multiple. In primul rand, Ministerul Tineretului si Sportului nu a reusit sa-si cheltuie banii pe care ii avea in buget, fapt ce a dus la o rectivicare negativa de 10 milioane de lei. Acest lucru este foarte grav in contextul in care Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a reclamat inechitatile salariale din sistem si a cerut masuri urgente. Mai mult, Directiile Judetene de Tineret si Sport, cluburile sportive, federatiile sportive, complexele nationale, taberele au nevoie urgenta de investitii. In al doilea rand, programe importante pentru sportul romanesc precum Campionii Romaniei sau Romania in Miscare au fost abandonate sau cel mult tratate cu indiferenta”, a precizat Adrian Socaciu, presedintele ISR, intr-un comunicat, potrivit News.ro.

Adrian Socaciu a precizat faptul ca daca domeniul tineretului si sportului ar fi fost tratat cum scrie in programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE situatia nu ar fi ajuns atat de dezastruoasa.

"Sportul romanesc se afla in moarte clinica, iar putinele rezultate pe care inca le mai obtinem vor disparea si ele daca acest domeniu nu este tratat cu atentia necesara. Bani sunt si se gasesc, problema este insa lipsa de viziune si interes pentru sport", a adaugat Socaciu.