Tanarul, in varsta de 28 de ani, din Campia Turzii, se afla impreuna cu un alt barbat in cort, pe Valea Cerbului, o zona intens populata de turisti in aceasta perioada a anului, informeaza News.ro.

Miercuri dimineata, el a fost atacat de un urs, care l-a ranit usor la o mana. Tanarul a fost dus la spital, dar nu a ramas internat.

Este a treia oara, in ultimele doua zile, cand ursii ataca oameni aflati in zona Muntilor Bucegi.