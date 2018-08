De asemenea, Ovidiu Grosu a fost pus sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, el avand mai multe obligatii: sa nu foloseasca sisteme informatice ce au conexiunea de date activa (sa nu utilizeze Internetul); sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului de resedinta decat cu incuviintarea prealabila a DIICOT, sa nu acorde interviuri; sa nu participe la adunari publice; sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.



"La data de 07.08.2018, procurorii DIICOT - Structura Centrala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in seara zilei de 06.08.2018, in cadrul unei emisiuni difuzate de catre un post de televiziune national, a fost prezentat un interviu al numitului Ovidiu Grosu pe parcursul caruia, acesta, care s-a autointitulat 'adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august', i-a indemnat pe viitorii participanti la manifestare sa recurga la acte de violenta indreptate impotriva integritatii corporale a fortelor de ordine, inclusiv a vietii acestora. Verificarile intreprinse in cauza au relevat faptul ca, inscriindu-se pe aceeasi linie a demersurilor de instigare publica la savarsirea de acte de violenta impotriva reprezentantilor autoritatilor chemate sa asigure desfasurarea in conditii de siguranta a manifestatiei organizate a avea loc in data de 10.08.2018 in municipiul Bucuresti, numitul Ovidiu Grosu a indemnat publicul verbal si scris sa savarseasca in conditiile Legii nr.535/2004 infractiuni contra vietii si integritatii corporale a persoanelor, respectiv distrugere", se arata intr-un comunicat al DIICOT.