Conform datelor centralizate de platforma OLX, cel mai mare site de anunturi din Romania, in categoria "Electronice si electrocasnice', din cele peste 800.000 de oferte active, disponibile in fiecare luna, cele mai scumpe sunt urmatoarele:



Obiectiv Nikon, in valoare de 60.000 de lei

3D scanner sau cum sa isi proiectezi singur un bust uman sau o roata din aliaj" - 40.500 de lei.

Mixer studio (31.000 de lei)

Telefon mobil Simonsen - Norway, functional (pret 6.900 de lei).

In acelasi timp, in categoria "Moda si frumusete" exista in prezent peste 110.000 anunturi. Din portofoliul existent pe acest segment se remarca. De asemenea, pentru o rochie de mireasa se cer 23.000 de lei, pentru o haina de blana naturala suma de 22.600 de lei, in timp ce pentru o pereche Adidas Original NMD Chanel X Pharrell-Williams, posesorul solicita 4.400 de lei, potrivit Agerpres

De departe, cele mai neobisnuite si scumpe obiecte/produse se regasesc in categoria "Sport, timp liber, arta', unde, dintre cele 450.000 de anunturi active, unul atrage atentia, respectiv "Covor realizat manual din lana cu portretele sotilor Ceausescu", in valoare de 200.000 de lei (45.000 euro). Totodata, un timbru de colectie se vinde cu 500.000 de lei, o masina de epoca pentru suma de 160.000 de lei, un pian vechi de peste 150 ani, contra a 92.494 lei, iar un balon presostatic pentru terenul de fotbal, cu 70.000 de lei.



Foto: OLX

Reprezentantii platformei de vanzari online mentioneaza ca la sectiunea 'Casa si gradina' sunt postate 360.000 de anunturi, dintre aceste remarcandu-se cele pentru Vaza antica (346.722 lei), Piscina SPA pentru exterior (58.990 lei), Mobilier de birou din lemn masiv (46.000 lei) si Casute din lemn (22.000 lei).

In ceea ce priveste categoria 'Mama si copilul', din portofoliul de peste 260.000 de anunturi active in fiecare luna, cele mai scumpe sunt pentru Saltea gonflabila (4.620 lei), LEGO Millenium Falcon (3.700 lei) si Circuit masinute (3.600 lei).

OLX Romania, parte a OLX Group, este liderul pietei locale de anunturi generaliste, cu peste 4 milioane de anunturi active si o medie lunara de peste 9 milioane de vizitatori, potrivit SATI. Site-ul de anunturi ofera romanilor posibilitatea de a vinde si cumpara produse si servicii variate, intr-un mod practic si rapid. Platforma se poate accesa atat de pe desktop, cat si din aplicatiile mobile pentru iOS, Android si Windows Phone.