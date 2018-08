Barbatul este tatal a doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 10 ani si a fost catalogat de Politia spaniola ca fiind "unul dintre cei mai periculosi pradatori din Spania".

Anchetatorii spanioli l-au identificat pe pedofil dupa ce au urmarit mai multe clipuri video din baza de date ICSE (Exploatarea sexuala a copiilor), administrata de Interpol, informeaza Adevarul.ro.

In baza de date acestia au identificat in inregistrari mai multi copii romani. Desi copiii vorbeau romana, anchetatorii au gasit mai multe dovezi potrivit carora violurile s-au petrecut in Spania. De asemenea, investigatorii au remarcat un tatuaj pe mana pedofilului, fapt care i-a ajutat sa il gaseasca mai repede pe atacator.