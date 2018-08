Doi dintre oameni erau tata si fiu. Barbatii munceau in curtea unei case din Jupani, la curatarea fantanii din gospodarie. La un moment dat in putul adanc de 12 metri s-au acumulat gaze de la o motopompa. Acela a fost momentul in care tanarului in varsta de 25 de ani i s-a facut rau. Tatal sau in varsta de 50 de ani si un vecin s-a aplecat ca sa il salveze, insa au pierit si ei.

Cele trei persoane care se aflau inconstiente intr-o fantana din localitatea Jupani au fost scoase afara de catre salvatori pentru a li se aplica manevre de resuscitare, insa a fost in zadar si au fost declarate decedate.

Politia a declansat cercetarile in acest caz, potrivit stirileprotv.ro.