"Mie mi-a venit rau. Am solicitat salvarea la 112. Au vrut sa ma duca la Universitar, am refuzat Universitarul. Am venit la Spitalul Militar, la Triaj. (...) Sunt in greva foamei de trei zile, sunt nemancat, sunt epuizat si imi este rau. (...) Vreau sa se faca un control la sange. (...) Merg pana la capat. (...) Conditiile de munca inumane, lipsa de materiale in primul rand. Plus drepturile salariale care ni se iau luna de luna, plus sporurile, de aici a pornit totul, a fost picatura care a umplut paharul. Ne-au luat din bonuri, luna aceasta ne-a luat bonurile de vacanta, ne-au pus sa renuntam la bonurile de vacanta sau la sporuri, la una dintre ele", a declarat, pentru Agerpres, asistentul medical Simion Daniel Petrica.

Mai multi angajati ai Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti - personal mediu si auxiliar - au protestat luni, printre nemultumirile acestora numarandu-se "conditiile de munca, lipsa de materiale", dar si faptul ca li s-ar diminua sporurile daca ar opta pentru vouchere de vacanta.



Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a solicitat vineri DSP si Corpului de control sa faca o verificare la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti pentru a vedea modul in care au fost utilizate fondurile alocate de minister.

Activitatea medicala in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti se desfasoara in conditii normale de lucru, iar pacientii internati nu au avut de suferit, a transmis, luni, conducerea acestei unitati sanitare, adaugand ca nu exista lipsa de medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti.

Biroul de presa al SUUB a difuzat un comunicat de presa, dupa ce in presa centrala au aparut a informatii "calomnioase adresate de un grup de protestatari".

Potrivit comunicatului, conducerea spitalului a solicitat Ministerului Sanatatii o analiza a situatiei din partea Corpului de control.