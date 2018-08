Greva la compania aeriana croata

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze sau sa calatoreasca in Republica Croatia pe calea aerului, ca Sindicatul pilotilor Companiei Croatia Airlines /HSPP/ si Sindicatul personalului de deservire si auxiliar al Croatia Airlines /OCRA/ au decis sa intre in greva pe o durata nelimitata, incepand cu 8 august 2018, ora locala 06:00 (ora 07:00, ora Romaniei).

Pe perioada grevei, vor fi afectate 70% dintre zborurile Companiei Croatia Airlines, respectiv peste 5.000 de pasageri zilnic.

MAE recomanda cetatenilor romani care urmeaza sa calatoreasca cu aeronave ale Companiei Croatia Airlines, sa solicite informatii privind zborurile respective la agentiile Companiei Croatia Airlines si sa isi organizeze corespunzator calatoriile.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb: +3851467660 sau +38514610009, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia: +3859841341", se arata in informatie de calatorie.

Greva pilotilor suedezi ai companiei Ryanair

"In ziua de 10 august 2018 este posibila declansarea unei greve a pilotilor companiei Ryanair, rezidenti in Suedia, cu afectarea sau anularea unor zboruri. Informatiile sunt publicate de asociatia pilotilor de linie din Suedia, precum si de aeroportul Skavsta. In eventualitatea afectarii zborurilor, compania Ryanair va informa in mod individual si direct calatorii in cauza.

Pentru consultarea drepturilor pasagerilor transportului aerian, se recomanda persoanelor interesate sa consulte: europa.eu si sa citeasca, de asemenea, cu atentie, drepturile si conditiile inscrise in biletul de calatorie achizitionat si anuntate pe ryanair.com.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm: +468205674, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. de asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Suediei: +46736985463", potrivit MAE.

Belgia: Greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair la 10 august 2018

"La data de 10 august 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei: +3223475338, +3223450040 si +3223441658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Bruxelles: +3223440854".