"La 10 ani de la conflictul militar ruso-georgian din august 2008, Ministerul Afacerilor Externe reitereaza sprijinul ferm pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Georgiei in granitele recunoscute international.

MAE subliniaza necesitatea solutionarii pe cale pasnica a acestui conflict, care are in continuare un impact relevant asupra stabilitatii si securitatii in Marea Neagra, in baza respectarii normelor si principiilor de drept international. Romania este un sustinator puternic al aspiratiilor europene si euro-atlantice ale Georgiei", arata MAE.