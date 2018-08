"In noaptea dintre 6 si 7 august, in jurul orei 01,15, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia, au raspuns unei solicitari sosite pe numarul unic de urgenta 112, din partea unei persoane campata cu cortul pe Valea Cerbului din Busteni. Persoana in cauza, un barbat in varsta de 39 de ani, reclama faptul ca a fost ranita de un urs, in timp ce se afla in cortul instalat langa padure", a informat Biroul de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova.

Jandarmii au ajuns la fata locului si au asigurat zona pana la sosirea unui echipaj de ambulanta, ce i-a acordat ingrijiri medicale barbatului, aceasta prezentand o plaga la nivelul antebratului.

Patrula de jandarmi a ramas in zona pentru monitorizare.