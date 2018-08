„Potrivit informatiilor preliminare furnizate de catre autoritatile italiene si confirmate ulterior de catre personalul consular, soferul unui TIR stationat in coloana de autovehicule lovita de autocisterna este cetatean roman rezident in Italia”, potrivit unui comunicat de presa al MAE remis Mediafax.

Potrivit sursei citate, romanul a reusit sa se salveze.

„Acesta a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat nu a suferit decat leziuni superficiale. Dupa primirea ingrijirilor medicale necesare, cetateanul roman a fost externat din spitalul unde fusese transportat, ramanand in contact cu reprezentantii oficiului consular. Pana la momentul actual, autoritatile italiene nu au notificat consulatului alte cazuri de cetateni romani afectati de explozia provocata in urma accidentului, iar la nivelul oficiului consular nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara”, a mai informat MAE.

„Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Consulatul General al Romaniei la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +39 349 1178220”, completeaza sursa citata.

Cel putin doua persoane au murit, iar alte 84 au fost ranite in urma accidentului rutier urmat de o explozie de amploare produs luni la periferia orasului italian Bologna, anunta autoritatile italiene, citate de cotidianul La Repubblica. Cel putin 14 dintre persoanele ranite sunt in stare grava. Un segment suspendat al autostrazii s-a prabusit in urma exploziei autocisternei implicate in accident. Numeroase vehicule si cladiri au fost afectate de explozie si de incendiu