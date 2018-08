Update 12:17- Soferul masinii cu numar de inmatriculare anti-PSD si-a recuperat permisul de conducere. Razvan Stefanescu este sofer profesionist si are nevoie de permis pentru a munci in Suedia. Avocatul soferului, Ioana Mates, a anuntat ca Razvan Stefanescu va veni cu masina in Piata Victoriei, la ora 14:00.

In ordonanta intocmita de procurori se arata ca dosarul a fost clasat intrucat fapta nu exista.

De asemenea, procurorii au dispus restituirea celor doua placute catre autoritatile suedeze, prin intermediul Ambasadei Suediei de la Bucuresti.

Decizia procurorilor vine dupa ce, saptamana trecuta, Brigada de Politie Rutiera a Capitalei a anuntat ca va propune clasarea dosarului.



"In conformitate cu ultimele precizari primite pe canalele de cooperare politieneasca internationala, Politia Romana va preda autoritatilor suedeze numerele de inmatriculare personalizate, cu continut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, intrucat acestea au fost retrase de catre emitent. (...) In ceea ce priveste dosarul penal instrumentat in prezent, in cursul zilei de astazi, Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti va propune unitatii de parchet competente solutia de clasare a cauzei", informa Brigada Rutiera.

Razvan Stefanescu poate circula cu autoturismul folosind numerele de inmatriculare permanente, scrie Agerpres.



"Referitor la modul eronat in care Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a realizat argumentarea juridica privind aplicabilitatea, in acest caz, a Conventiei de la Viena din anul 1968, inspectorul general al Politiei Romane a dispus deja declansarea unor verificari, la finalul carora vor fi luate masurile legale care se impun si vor fi aduse, de indata, la cunostinta opiniei publice", preciza Brigada Rutiera.

Initial, lui Razvan Stefanescu i s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania", fapta prevazuta de art. 334, alin. (4) din Codul penal.

Barbatul, in varsta de 45 de ani, care lucreaza ca sofer in Suedia, a ramas si fara permis.