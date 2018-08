"Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne vom deplasa in teritoriu pentru a sta de vorba cu organizatiile de pensionari din diferite judete ale tarii. In luna septembrie, dupa ce se incheie dezbaterea publica de o luna, va trece prin avizarea altor ministere, ca sa se transforme in proiect de lege al Guvernului, apoi va ajunge in Parlament, unde va fi dezbatuta. Cred ca e in interesul fiecarui pensionar din aceasta tara ca aceasta lege sa fie cat mai repede adoptata, pentru ca urmeaza o perioada ca sa fie facute calcule pentru cinci milioane de pensii. Ca sa putem sa o aplicam pe noua formula care aduce o crestere in plus fata de formula actuala, automat ar trebui sa o avem cat mai repede adoptata", a declarat Olguta Vasilescu la Romania TV, potrivit Adevarul.ro.

Potrivit acesteia, vor fi foarte putine modificari, aceasta fiind realizata cu ajutorul celor mai buni profesori in dreptul muncii.

"Cred ca dupa ce o sa prezentam legea o sa se observe ca sunt foarte putine, spre deloc, modificari de facut pe ea. Sigur ca ea intra in dezbatere parlamentara, parlamentarii pot sa vina cu amendamente, dar mi-e greu sa cred ca s-ar putea face foarte multe modificari, pentru ca am calculat-o un an, am facut toate simularile posibile, am stat de vorba cu ceea ce inseamna cei mai buni profesori de dreptul muncii din Romania. Eu cred ca ar fi foarte putine lucruri de contestat in ea. Si cu atat mai mult cu cat au vazut-o si marii constitutionalisti ai acestei tari. Deci, sa vina sa spuna domnul Klaus Iohannis ca e neconstitutional in ea... Sigur ca poate sa o faca .O sa vedem. Adevarul e ca, la cat a contestat, cred ca 37 de legi numai in ultima luna, e posibil orice", a mai spus ministrul Muncii.