Seica Ioan Valentin, in varsta de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei Sector 3, in jurul orei 15.00. Conform declaratiilor politiei, barbatul era retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt si a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva de 24 de ore, pentru furt.

Ulterior, au fost demarate verificari cu privire la modul in care au actionat politistii din cadrul sectiei, care erau responsabili pentru escortarea persoanei aflate sub efectul ordonantei de retinere.

Potrivit unor surse din politie barbatul a spus, chiar inainte sa inceapa sedinta de judecata, ca se simte rau. In momentul in care agentii i-au dat jos catusele, barbatul a fugit sarind pe geamul judecatoriei, potrivit stirileprotv.ro.