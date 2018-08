"Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti, de asemenea si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD, am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a declarat Orban, luni, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, potrivit Agerpres.

El a precizat ca PNL nu va face o mobilizare pentru participarea la acest miting.

"Nu vom face o mobilizare, dar pot sa va spun ca exista dorinta foarte multor membri de a participa la acest eveniment. Speram noi sa fie un eveniment de amploare, care sa arate cu adevarat vointa romanilor, care, cei mai multi dintre ei, au fost obligati sa plece din Romania de guvernarile PSD", a mai spus Ludovic Orban.

Liderul PNL a sustinut ca urmeaza sa ia o decizie daca va participa la acest miting.