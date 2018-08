Banat. Vremea va fi calduroasa in orele amiezelor aproape pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Media regionala a temperaturilor maxime diurne se va situa frecvent in jurul a 32 de grade Celsius, cu o usoara tendinta de scadere abia la sfarsitul celei de-a doua saptamani, cand se vor inregistra, in medie, 30 de grade. Valorile termice nocturne vor avea usoare variatii, dar se vor incadra, in general, intre 17 si 19 grade. Probabilitatea pentru ploi, la nivel local, va creste dupa data de 14 august.

Crisana. Regimul termic va caracteriza o vreme calduroasa in cea mai mare parte a intervalului de prognoza, astfel incat media maximelor se va situa intre 31 si 33 de grade, cele mai ridicate valori urmand a se inregistra pe 9 si 10 august. O usoara scadere a temperaturii aerului se va produce la sfarsitul celei de-a doua saptamani, cand media regionala a valorilor diurne va fi de aproximativ 29 de grade. Regimul termic nocturn va marca o usoara scadere in jurul datei de 8 august, cand se vor atinge, in medie, 15 grade, insa restul intervalului va fi caracterizat prin valori minime de 16 - 17 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in prima zi a prognozei si, din nou, dupa data de 14 august. In celelalte zile, conditiile de ploaie vor fi reduse.

Transilvania. Pe tot parcursul intervalului de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod caracteristic acestei perioade in cea mai mare parte a regiunii. Prin urmare, media maximelor va fi de 29 - 30 de grade, cu o tendinta de scadere doar in jurul datei de 7 august si, din nou, la finalul celei de-a doua saptamani, cand se va inregistra o medie regionala de 28 de grade. Temperaturile minime vor avea usoare variatii, dar se vor situa, in general, intre 13 si 15 grade. Ploile se vor semnala la nivel local pe 6 si 7 august, iar ulterior probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere abia dupa data de 14 august.

Maramures. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a intervalului de prognoza, astfel incat temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul a 31 de grade, cu cele mai ridicate valori pe 9 si 10 august. O tendinta de usoara scadere a regimului termic se va concretiza abia spre finalul celei de-a doua saptamani, cand valorile diurne se vor situa in jurul a 28 de grade. Temperaturile minime vor fi de 15 - 16 grade, in medie, in cea mai mare parte a intervalului, si doar pe 8 august vor fi usor mai scazute. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe 6 august si, din nou, dupa data de 14 august. In restul intervalului, conditiile de ploaie vor fi reduse.



Moldova. In prima zi a intervalului de prognoza, se va inregistra o medie regionala a maximelor de aproximativ 30 de grade, insa pe 7 august vremea se va racori usor si temperaturile diurne vor scadea spre o valoare medie de 27 de grade. Ulterior, acestea vor creste din nou, spre 29 de grade in intervalul 8 - 10 august, iar din 11 august si pana la finalul celei de-a doua saptamani se vor mentine constant in jurul a 30 - 31 de grade, caracterizand o vreme calduroasa. Temperaturile minime se vor situa in jurul a 18 grade la inceputul intervalului, iar apoi vor marca o scadere si intre 8 si 14 august vor fi de 15 - 16 grade. Ulterior, valorile termice vor creste din nou spre 18 grade. Instabilitatea atmosferica se va manifesta cu precadere pe data de 6 august, cand vor fi ploi pe arii mai extinse, dar si dupa 14 august, cand insa ploile se vor semnala doar izolat.

Dobrogea. Vremea va fi calduroasa in prima zi a prognozei, dar si in intervalul 13 - 19 august, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul unei medii regionale de 30 - 31 de grade. Un regim termic mai apropiat de cel normal pentru aceasta perioada se va inregistra intre 7 si 12 august, cand media temperaturilor diurne va fi de 28 - 29 de grade. Minimele nocturne vor scadea usor si treptat, de la 20 - 21 de grade, la inceputul intervalului, spre 17 - 19 grade, intre 9 si 14 august, pentru ca ulterior, pana la finalul celei de-a doua saptamani, sa creasca din nou spre 21 de grade. Gradul de instabilitate atmosferica va fi ridicat pe data de 6 august, iar in celelalte zile ale intervalului probabilitatea pentru ploi va fi extrem de redusa.

Muntenia. Vremea va fi calduroasa pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar cu deosebire in prima zi si, din nou, dupa data de 13 august, cand media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 33 de grade. In rest, temperaturile maxime vor fi de aproximativ 31 de grade. Minimele termice vor fi in crestere in primele zile, cand se vor atinge medii de 17 - 18 grade, apoi vor marca o usoara scadere pana in jurul valorii de 15 grade, pe 12 si 13 august, pentru ca ulterior sa creasca din nou, pana spre finalul celei de-a doua saptamani de prognoza, spre valoarea de 18 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe data de 7 august, dar ploi slabe, pe arii restranse, vor fi posibile si in zilele de 17 si 18 august.