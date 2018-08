Un barbat a decedat, iar altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier pe DN 2A

Un barbat in varsta de 43 de ani a decedat, iar altul a fost grav ranit, luni, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, pe DN 2A, intre localitatile ialomitene Tandarei si Giurgeni.