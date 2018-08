”In ceea ce priveste top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze, romanii au ales state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia. In acelasi timp, Romania a fost si ea nominalizata in top 5 state in care si-ar dori sa lucreze respondentii din Israel, Coreea de Sud, Italia, Turcia, Ghana, Nigeria, Egipt, Norvegia, Grecia sau Qatar”, se arata in comunicat, potrivit News.ro.

La nivel global, topul celor mai atractive tari in care candidatii ar dori sa lucreze este condus de Statele Unite ale Americii, Germania, Canada, Australia si Marea Britanie.

Printre cele mai importante motive pentru care romanii ar alege sa lucreze intr-o alta tara se numara dorinta de a avea un trai mai bun, instabilitatea politica din Romania, accesul la servicii guvernamentale si sociale mai bune si oportunitati mai bune de cariera, potrivit studiului.

"Observam ca in multe state din Europa Centrala si de Est disponibilitatea de relocare a candidatilor a scazut semnificativ in ultimii ani, pe fondul imbunatatirii conditiilor economice. Si totusi, in tari precum Romania, climatul politic si social reuseste sa influenteze tot mai mult decizia de mobilitate a fortei de munca, in contextul in care angajatii isi doresc nu doar siguranta financiara, ci si un mediu stabil si predictibil in care sa traiasca", a declarat Clients Manager in cadrul Bestjobs, Madalina Dan.