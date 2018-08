Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat, duminica, la o piscina a unui hotel din Ocna Sugatag. Copilul era insotit de fratele lui mai mare, major, si unchiul sau. Acesta a fost vazut ultima data cand se juca intr-o piscina pentru copii, insa la un moment dat, a plecat din piscina pentru copii si s-a dus in cea destinata adultilor, care are o adancime de 1,5-2 metri. De aici a fost scos de trei baieti mai mari, iar la scurt timp la fata locului au sosit doua ambulante. Copilul a fost resuscitat, apoi transportat Spitalul Judetean din Baia Mare, insa pe drum, a decedat.

Potrivit purtatorului de cuvant IPJ Maramures, Florina Metes politia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, si de asemenea, se fac cercetari pentru a afla daca pensiunea respectiva dispunea sau nu de salvamar, potrivit Adevarul.ro.