"Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 6 august - 6 septembrie, la sediul sau din Bucuresti, strada Apolodor, numarul 17, sectorul 5, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie", se arata in anuntul publicat pe pagina ministerului.

Candidatii au posibilitatea de a depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana la data de 24 august inclusiv, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

Cererile de participare la selectie vor fi insotite de dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, un curriculum vitae, minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 5 ani, ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie si orice alte inscrisuri relevante.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei la data de 29 august. In intervalul 3 - 5 septembrie, candidatii selectati vor sustine interviurile cu ministrul Justitiei, noteaza ziare.com.