Primarul din statiune, Albert Tibor, a declarat ca cei doi au fost atacati pe strada, in fata unei statii PECO.

"De ceea ce ne era frica nu am scapat, ursoaica a atacat doi oameni care se aflau pe strada, in fata statiei PECO. Unul dintre ei mergea la gara, iar celalalt era pe strada. Nu erau impreuna, mergeau separat, iar ursoaica i-a atacat. E nevoie urgenta de masuri, pentru ca situatia e foarte delicata", a precizat Albert Tibor.

Barbatii, ambii in varsta de 27 ani, au fost transportati la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, cu plagi muscate si zgariate.

Coordonatorul blocului operator, medicul specialist in chirurgie toracica Adrian Dobrica, a declarat, pentru AGERPRES, ca "unul dintre raniti va fi supus unei interventii chirugicale ample, intrucat prezinta plagi foarte adanci in regiunea axilara stanga, in peretele toracic stang, cu lipsa de substanta, practic ursul "a muscat si a tras". De asemenea, barbatul mai are o plaga muscata in peretele abdominal si o plaga mandibulara.

Cel de-al doilea ranit prezinta plagi la umar si la ureche, urmand sa fie transferat la Sectia de Boli Infectioase la Spitalului Judetean de Urgenta.

Potrivit comandantului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, col. Dan Iamandi, duminica dimineata s-a semnalat, la numarul de urgenta 112, prezenta unei ursoaice la Baile Tusnad, cu doi pui care sunt blocati in tomberonul situat in spatele garii. Col. Dan Iamandi a declarat ca, la sosirea echipajului de jandarmi, ursuletii fusesera eliberati din tomberon de o persoana din localitate si fugisera, impreuna cu mama lor.

Potrivit sursei citate, este posibil ca atacul sa se fi produs din cauza faptului ca ursoaica era agitata din cauza lipsei puilor. Un echipaj de jandarmi a ramas la fata locului, pentru monitorizarea situatiei.

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat ca e nevoie urgenta de masuri, iar Ministerul Mediului poarta responsabilitatea pentru viata oamenilor.

"E nevoie de luarea unor masuri urgente si ministerul raspunde pentru viata oamenilor, pentru ca este singura institutie abilitata de lege si de Directiva Habitat a Uniunii Europene, articolele 14 si 16, sa ia masuri. Si politica asta 'a strutului' demonstreaza doar o totala nepasare fata de problema cu care ne confruntam in judetul Harghita, in conditiile in care raspunsul de la Bucuresti este sa rezolvam noi local problema, dar noi nu avem mijloace legale sa facem asta. Totul depinde de minister. Degeaba ne trimite scrisori, ca sa luam ursii si sa-i mutam unde dorim, ca este obligatia si atributia ministerului. Trebuie sa aiba fonduri pentru asta, iar daca nu are, sa ceara de Uniunea Europeana, dar eu nu cred ca Guvernul Romaniei sa nu aiba fonduri sa intervina cand viata oamenilor e pusa in pericol", a precizat Borboly.

In aceasta saptamana, un urs a intrat si intr-un centru de plasament din Baile Tusnad, in care se aflau peste 50 de copii, a rupt o usa si a mancat inghetata si legume congelate dintr-o lada frigorifica.

De asemenea, in luna iulie, alti doi barbati, unul localnic si un turist, au fost atacati de urs la Baile Tusnad, situatia determinand localnicii si autoritatile sa-i solicite ministrului Mediului, printr-o petitie, sa ia masuri imediate, intrucat viata lor si a copiilor lor este pusa in pericol permanent si nu le mai este garantat dreptul la viata, la integritate fizica si la siguranta. Oamenii considera ca se impune relocarea sau impuscarea ursilor care intra pe teritoriul administrativ al orasului, sustinand ca peste 20 de exemplare vin frecvent in localitate.