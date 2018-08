Bucurestiul pierde teren in fata oraselor precum Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara sau Brasov. Cum se va schimba demografia in urmatorii ani si unde ar trebui sa te muti iti vom spune in cele ce urmeaza.

Clujul - un magnet pentru IT-isti

Spre deosebire de Bucuresti, care va atrage in urmatorii ani aproximativ 246 de mii de noi locuitori, Clujul va sta in primele locuri in preferintele romanilor, estimandu-se un val de migratie care va aduce 261 de mii de locuitori in orasul din Transilvania. Acesta va fi efectul creat de aparitia sau mutarea aici a mai multor firme din domeniul IT, care vor crea noi locuri de munca pentru clujeni sau pentru alti romani care vor fi dispusi sa isi schimbe domiciliul. Un alt motiv ar fi cel al traficului, care in Bucuresti a devenit sufocant, iar in alte parti ale tarii, cum este si cazul Clujului, este mult mai bine organizat si fluidizat.

Iasiul - o atractie pentru tineri

Un alt oras care va avea de castigat in fata Bucurestiului este Iasiul, care, pe langa noi locuri de munca oferite odata cu aparitia unui ansamblu de companii, restaurante si zone de recreere chiar in centrul urbei, are facultati de renume international cu o oferta de studiu excelenta. Astfel, tinerii aleg capitala Moldovei ca fiind noul lor domiciliu pentru cel putin patru ani de studiu in domeniile care ii intereseaza. Totodata, Iasiul ramane, inainte de toate, un oras cultural in care se organizeaza evenimente precum festivaluri de muzica, piese de teatru sau altele. Parcurile si zonele verzi sunt si ele un motiv pentru care romanii aleg Iasiul in detrimentul capitalei, sufocata in ultimii ani de poluare si zgomot. Cei care se muta aici pot impleti jobul cu timpul liber de calitate, petrecut asa cum isi doresc. Poate de aceea marii dezvoltatori imobiliari din zona Moldovei au ales sa investeasca in constructia unor noi cartiere rezidentiale in orasul celor sapte coline. Daca te intereseaza sa te muti in aceasta zona, iti recomandam sa prospectezi piata imobiliara de aici si sa gasesti un apartament de vanzare in Iasi sau unul de inchiriat la preturi excelente.

Motivele pentru care Bucurestiul pierde interesul romanilor

In ultimii ani a avut loc o constientizare colectiva asupra faptului ca este mai importanta calitatea vietii decat orasul in sine, asa cum au observat si sociologii. Cu alte cuvinte, romanii au devenit mai degraba interesati de localitatile care le pot oferi atat un venit stabil, cat si posibilitatea de a petrece timpul liber intr-un mod calitativ. Acestia nu mai cauta cu precadere joburi bine platite, lasand celelalte aspecte care vin la pachet deoparte, ci prefera o varianta de mijloc, astfel incat atunci cand trag linie sa poata fi multumiti de traiul pe care il au, per total.

Pe tine ce oras din Romania te atrage cel mai mult si de ce?