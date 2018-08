Raportul arata ca nou-nascutii care sunt alaptati la san in prima ora de viata au sanse sporite de supravietuire. Chiar si un decalaj de cateva ore dupa nastere poate avea consecinte potential mortale. Contactul piele pe piele cu mama impreuna cu suptul la san stimuleaza productia de lapte a mamei, inclusiv a colostrului, denumit si “primul vaccin” al nou-nascutului, care este extrem de bogat in nutrienti si anticorpi.

“In fiecare an, milioane de nou-nascuti nu se bucura de beneficiile alaptarii timpurii la san. De cele mai multe ori, motivele pentru care se intampla acest lucru pot fi schimbate. Pur si simplu mamele nu primesc sustinere suficienta pentru a alapta in acele momente esentiale dupa nastere, nici chiar din partea personalului medical din maternitati”, spune Henrietta H. Fore, Director Executiv UNICEF.

"Ca parte a proiectului pilot Pachetul Minim de Servicii in Bacau, asistentii comunitari si mediatorii sanitari romi incurajeaza in mod constant alaptarea. Initierea alaptarii in prima ora este ca si cum i-ai administra copilului primul vaccin. Cercetarile internationale arata ca alaptarea ofera avantaje semnificative atat pentru copil, cat si pentru mama, precum si pentru societate. Reduce riscurile pentru mai multe boli pe intreaga durata a vietii", declara Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF in Romania.

Conform raportului, ratele alaptarii in prima ora dupa nastere sunt cele mai crescute in Africa de Est si de Sud (65%) si cele mai mici in Asia de Est si in Pacific (32%). Aproximativ 9 din 10 copii nascuti in Burundi, Sri Lanka si Vanuatu sunt alaptati la san in prima ora de viata spre deosebire de 2 din 10 copii alaptati la san in Azerbaidjan, Chad si Muntenegru.

“Alaptarea la san le ofera copiilor cel mai bun start in viata posibil”, spune Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General al OMS. “Trebuie sa urgentam extinderea sustinerii mamelor – fie ca vorbim despre membrii familiei, lucratorii din domeniul medical, angajatori sau guverne, astfel incat sa le ofere copiilor startul in viata pe care il merita”.

Raportul Capture the Moment, care analizeaza date din 76 de tari, a constatat ca, in ciuda importantei alaptarii timpurii la san, prea multi nou-nascuti sunt lasati sa astepte prea mult din diferite motive, precum:



Hranirea nou-nascutilor cu alimente sau bauturi, inclusiv formule de lapte: Practici comune precum eliminarea colostrului, o persoana mai in varsta care il hraneste pe bebelus cu miere sau personalul medical care ii administreaza copilului un lichid specific, precum apa cu zahar sau o formula de lapte, intarzie primul contact crucial al nou-nascutului cu mama sa.

Cresterea numarului de nasteri prin cezariana la cerere: in Egipt, procentul nasterilor prin cezariena a crescut mai mult decat dublu intre 2005 si 2014, de la 20% la 52%. In aceeasi perioada ratele inceperii timpurii a alaptarii au scazut de la 40% la 27%. Un studiu efectuat in 51 de state arata ca ratele inceperii alaptarii timpurii la san sunt in mod semnificativ mai mici in randul nou-nascutilor prin cezariana. In Egipt, doar 19% dintre copiii nascuti prin cezariana au fost alaptati la san in prima ora de viata, comparativ cu 39% dintre cei nascuti pe cale naturala.

Diferente in calitatea ingrijirilor oferite mamelor si nou-nascutilor: conform raportului, prezenta unui specialist in nasteri nu pare sa influenteze ratele alaptarii timpurii la san. In 58 de state intre anii 2005 si 2017, nasterile in institutiile medicale au crescut cu 18 puncte procentuale, pe cand ratele inceperii alaptarii timpurii au crescut cu doar 6 puncte procentuale. In multe cazuri, nou-nascutii sunt separati de mamele lor imediat dupa nastere, iar orientarea oferita de personalul medical este limitata. In Serbia, ratele au crescut cu 43 de puncte procentuale intre 2010 si 2014 datorita eforturilor depuse pentru a imbunatati serviciile de ingrijire pe care le primesc mamele la nastere.

Potrivit unui comunicat remis 9am, studiile anterioare, citate in raport, arata ca nou-nascutii care au fost hraniti la san intre 2 si 23 de ore de la nastere au avut un risc de deces cu 33% mai mare comparativ cu cei care au fost alaptati in prima ora de viata. In randul nou-nascutilor care au fost alaptati la o zi dupa nastere sau mai mult, riscul a crescut mai mult decat dublu.

Raportul indeamna guvernele, donatorii si alti decidenti sa adopte masuri juridice solide pentru a restrictiona marketingul formulelor de lapte praf si al altor substituenti de lapte matern.

Global Breastfeeding Collective condus de catre UNICEF si OMS a publicat in 2018 (Graficul de performanta global in domeniul alaptarii la san) 2018 Global Breastfeeding Scorecard, care monitorizeaza progresele politicilor si programelor de alaptare. In cadrul acestuia statele sunt incurajate sa avanseze politici si programe care sa le ajute pe mame sa inceapa alaptarea in prima ora de viata a copilului lor si sa continue cat de mult doresc.