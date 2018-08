Estimarile de specialitate arata ca, in prima saptamana a intervalului de prognoza, pana pe 6 august, media temperaturii aerului se va situa usor sub valorile climatologice in jumatatea de sud a tarii si va fi mai ridicata in restul teritoriului, in special in nord-vest. In acelasi timp, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in zonele de munte, precum si in regiunile sud-vestice, sudice si estice, respectiv deficitare in regiunile nord-vestice.

Conform sursei citate, in saptamana 6 - 13 august, valorile termice se vor situa sub normele climatologice ale saptamanii in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in sud si sud-est. Exceptie vor face regiunile nord-vestice, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale ale perioadei. In ceea ce priveste precipitatiile, acestea se anunta usor excedentare in zonele deluroase si montane, dar si local in regiunile intra-carpatice si, in general, apropiate de normele climatologice in restul teritoriului.

In saptamana 13 - 20 august, temperatura aerului va fi apropiata de normele climatologice ale perioadei in partea de nord-vest a tarii si mai scazuta in restul teritoriului, in special in regiunile sudice. In acelasi interval, cantitatile de precipitatii vor fi , in general, apropiate de normele climatologice ale saptamanii in majoritatea regiunilor, scrie Agerpres.

Ultima saptamana din luna august (20 - 27) aduce o medie a temperaturii aerului apropiata de norma climatologica in cea mai mare parte a teritoriului, posibil cu valori usor mai scazute in jumatatea de sud. La capitolul precipitatii, acestea se estimeaza a fi usor excedentare in jumatatea de vest si, in general, apropiate de normele climatologice ale perioadei, in restul teritoriului.

O analiza intocmita de ANM si care face referire la istoricul valorilor termice si a precipitatiilor consemnate in Romania, ce are la baza datele inregistrate in perioada 1961 - 2017, arata ca august, cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, isi datoreaza aceste caracteristici climatice modificarilor importante ce apar in distributia centrilor barici de pe continentul european. "Astfel, dorsala Anticiclonului Azoric inainteaza pana deasupra Europei de Est, mentinand o stabilitate mai mare a maselor de aer in zona tarii noastre, la care contribuie si desele invazii ale aerului tropical, fie dinspre nordul Africii, fie dinspre sud-vestul Asiei. Totusi, fata de luna iulie se remarca un usor regres termic al valorilor medii lunare in cea mai mare parte a tarii, cu exceptia zonei inalte a Carpatilor, unde august este intr-adevar cea mai calduroasa luna a anului", se noteaza in estimarea caracteristicilor meteo pentru luna august.



Potrivit specialistilor, din datele inregistrate in perioada de referinta la statiile meteorologice din reteaua ANM, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii august se situeaza intre 22 si 24 de grade Celsius in Campia Romana, dar si in estul Dobrogei, cu precadere pe litoral si in Delta Dunarii. Valori intre 18 si 22 de grade Celsius sunt caracteristice pentru zona Moldovei situata la est de Subcarpati, zonele joase din Banat si Crisana, pentru cea mai mare parte din Podisul Transilvaniei, dealurile si campiile inalte din Oltenia si Muntenia, precum si pentru zona Subcarpatilor Getici si in Podisul Dobrogei.

In depresiunile din sudul Transilvaniei si in zonele mai inalte ale Subcarpatilor, temperatura medie se incadreaza intre 16 si 18 grade Celsius, iar in zonele montane cu altitudini de sub 1.700 de metri, temperatura medie a aerului este cuprinsa intre 12 si 16 grade Celsius. Totodata, la peste 1.700 de metri, valorile termice se incadreaza in intervalul 8 - 12 grade Celsius si doar la statia meteorologica Vf. Omu coboara pana la 5,9 grade Celsius.



"Frecventa mai mare, in luna august, a temperaturilor maxime de peste 40 de grade Celsius este data de prezenta aerului tropical. Astfel, la 63 de statii meteorologice, temperatura maxima absoluta a lunii este cuprinsa in intervalul 40 - 43,5 grade Celsius", noteaza ANM.

Statistica de specialitate releva faptul ca luna august a anului 2012 a fost una extrem de calda, la 82 de statii meteorologice depasindu-se maxima absoluta a lunii. Conform specialistilor, 11 dintre aceste recorduri au fost depasite in perioada 4 - 6 august 2017, cand, la 21 de statii meteorologice s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura din toata perioada de functionare a respectivelor statii. De altfel, atat anul 2012, cat si anul 2017 se afla pe locul 3 in topul anilor cu cele mai calduroase luni august din Romania (din perioada 1961 - 2017), ierarhie realizata pe baza temperaturii medie lunara, medie pe tara.

Temperatura maxima absoluta lunara este de 44,5 grade Celsius si s-a inregistrat in localitatea Ion Sion din judetul Braila, in data de 10 august 1951. In aceeasi zi, in alte doua localitati din Baragan (Amara si I.C. Frimu) maximele au fost destul de apropiate de cea absoluta, inregistrandu-se 44 de grade Celsius.



La nivelul Bucurestiului, maxima absoluta s-a consemnat pe data de 7 august 2012 si a fost de 41,5 grade Celsius la statia meteorologica Bucuresti - Filaret, in timp ce la statia meteorologica Bucuresti - Baneasa s-au inregistrat 40 de grade Celsius.

Meteorologii sustin ca luna august este cea mai calda luna si in zonele montane, la multe dintre statiile meteorologice situate, in general, la peste 1.500 de metri altitudine, temperatura maxima absoluta anuala inregistrandu-se in aceasta luna. Cateva exemple sunt: 25,9 grade Celsius la Vladeasa - la peste 1.800 metri (6 august 2017 ), 24,7 grade Celsius la Iezer (5 august 2017), 23,1 grade Celsius la Vf. Tarcu (24 august 2007).

Pe de alta parte, temperatura minima absoluta a acestei luni a fost de 7 grade Celsius la Vf. Omu, in data de 20 august 1949. Temperaturi negative s-au mai inregistrat la statii meteorologice de munte, dar si la Miercurea Ciuc, minima absoluta fiind aici de -1,9 grade Celsius, in data de 27 august 1980.

Din analiza cantitatilor lunare de precipitatii medii multianuale reiese ca acestea se inscriu intre 30 si 50 l/mp in vestul si estul Campiei Romane, in Dobrogea, dar si in vestul extrem al Campiei de Vest. Cele mai putine precipitatii se intalnesc in Delta Dunarii, in medie intre 15 si 30 l/mp. In majoritatea zonelor montane, mediile multianuale se incadreaza intre 90 si 140 l/mp, iar in rest, in cea mai mare parte a regiunilor tarii, intre 50 si 90 l/mp.

Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii inregistrata la statiile meteorologice este de 449,7 l/mp , la Stana de Vale, in anul 2002. Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice, este 219,2 l/mp si a fost acumulata la Sulina, in data de 30 august 1924.

Estimarile meteorologice pentru cele patru saptamani ale lunii august 2018 sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. In prognoza actuala este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993 - 2016. Fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, precizeaza ANM.