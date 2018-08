"Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina in aceasta situatie controversata", a spus Carmen Dan, citata de hotnews.ro.

Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cazul barbatului a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania", fapta prevazuta de art. 334, alin. (4) din Codul penal.

"Astazi (luni, 30 iulie, n.r.), in jurul orei 6:00, un echipaj de politie al Brigazii Rutiere din cadrul DGPMB, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Suedia, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani. Conducatorul auto a fost condus la sediul Brigazii Rutiere in vederea declansarii verificarilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situatiei juridice in ceea ce priveste regimul de inmatriculare si circulatie si a vehiculului pe drumurile publice", precizeaza sursa citata.

Politistii efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 3, pentru stabilirea situatiei de fapt si a regimului de circulatie internationala pe teritoriul statelor Uniunii Europene.

Presa a difuzat imagini cu un autoturism care circula prin Romania avand numere de inmatriculare personalizate, ce contineau injurii la adresa PSD.