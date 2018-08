Persoanele singure, divortate sau vaduve prezinta un risc mai mare de a dezvolta probleme de sanatate, potrivit unei cercetari la care au participat universitati din Marea Britanie, Statele Unite si Australia.

Specialistii considera ca sprijinul social si emotional oferit de un sot sau de o sotie ar putea fi factorul-cheie din spatele acestor rezultate. In plus, ei sugereaza ca starea civila ar trebui inclusa printre factorii de risc pentru boli de inima si accident vascular cerebral, scrie Agerpres.

Studiul, condus de cercetatori de la Universitatea Keele din Marea Britanie, in colaborare cu Universitatile Aberdeen (SUA) si Macquarie (Australia), a descoperit ca 80% dintre cazurile de afectiuni cardiovasculare pot fi puse pe seama unor factori de risc binecunoscuti: varsta, sexul, hipertensiunea, hipercolesterolemia, fumatul si diabetul. Totusi, ramane neclar ce influenteaza restul de 20%, au notat specialistii.

Cercetarea s-a bazat pe 34 de studii publicate la nivel mondial intre 1963 si 2015, in care au fost implicate peste doua milioane de persoane cu varste intre 42 si 77 de ani. Analiza datelor a relevat ca, spre deosebire de persoanele casatorite, cele divortate, vaduve sau care nu fusesera niciodata casatorite, prezentau un risc cu 42% mai ridicat de afectiuni cardiovasculare si cu 16% mai mare de boala arteriala coronariana. De asemenea, persoanele care nu erau casatorite aveau un risc mai mare de deces ca urmare a bolii arteriale coronariane (42%) si a accidentului vascular cerebral (55%).

Divortul, asociat cu un risc cu 35% mai mare de a dezvolta afectiuni cardiace

In urma analizei aprofundate a datelor s-a constatat ca divortul a fost asociat cu un risc cu 35% mai mare de a dezvolta afectiuni cardiace, atat in cazul barbatilor cat si al femeilor, iar persoanele vaduve de ambele sexe aveau o predispozitie cu 16% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral.

Desi nu s-a evidentiat o diferenta in ceea ce priveste riscul de deces in urma unui accident vascular cerebral intre persoanele casatorite si cele necasatorite, nu la fel au stat lucrurile si in ceea ce priveste riscul de infarct, persoanele care nu au fost niciodata casatorite avand un risc cu 42% mai mare de atac de cord.

Printre posibilele explicatii ale acestor concluzii s-ar numara faptul ca persoanele casatorite au descoperit mai precoce anumite probleme de sanatate, au accesat mai devreme tratamente medicamentoase, au avut un nivel ridicat de securitate financiara, dar si o stare generala mai buna si o retea mai solida de relatii sociale, au mentionat specialistii.



''Analiza noastra a demonstrat ca in comparatie cu indivizii casatoriti, faptul de a fi necasatorit a fost asociat cu (un risc) mai mare de boala arteriala coronariana si de deces atat in urma afectiunilor cardiovasculare cat si a accidentului vascular cerebral'', a declarat cercetator principal Chun Wai Wong de la Universitatea Keele.

''Potrivit concluziilor noastre, casnicia are un efect protector fata de afectiunile cardiovasculare, insa, acest lucru ar putea fi atribuit sprijinului suplimentar social si emotional oferit de un partener de viata'', a adaugat Chun Wai Wong.

Profesor Phyo Kyaw Myint de la Universitatea Aberdeen a mentionat ca exista ''cateva mecanisme posibile'' care ar putea explica de ce persoanele casatorite au un risc redus de boli cardiace. ''Ei pot adopta o alimentatie echilibrata si un stil de viata similar, spre exemplu, incurajandu-si partenerul de viata sa slabeasca, sa faca mai multa miscare sau sa mearga la un consult medical pentru probleme medicale aparent minore, precum arsurile in capul pieptului, care pot fi cauzate de o boala de inima'', a spus el.



Studiul a fost publicat in jurnalul Heart.