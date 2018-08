Redam integram mesajul publicat pe Marian Godina pe pagina sa de Facebook.

"Pagina de Facebook a Politiei Romane a ajuns sa aiba recenzii de 1.6 din 5. Era de asteptat si am spus de la inceput ca urmarile acestei situatii vor fi decontate de Politie. Colegii de la Bucuresti au gestionat foarte prost situatia si continua sa se afunde, in loc sa reactioneze cu calm si cat mai inteligent. Poate n-ar fi rau sa intrebe daca nu stiu. Trist e ca, citind review-urile de o stea, am vazut ca foarte multe sunt scrise pana si de politisti.

M-a iritat rau sa vad de dimineata acest review lasat de unul dintre purtatorii de cuvant ai Brigazii Politiei Rutiere pe pagina Politiei Romane. Cumva, nu-mi explic cum, s-a "gandit" el sa le puna la punct pe cele peste 20.000 de persoane care au acordat o stea, explicandu-le el ca daca nu le convine politia, atunci cand vor avea probleme, sa se duca la popi, rude etc. O sa-i explic acestui "coleg" ca inteligentul mesaj al lui afecteaza mii de politisti care isi fac treaba si care nu au nicio vina pentru gafele altora.

Daca ar lucra in mediul privat si ar sti ca ziua de salariu s-ar putea sa nu vina luna de luna pentru ca nu-s bani sau daca ar avea o firma si lunar s-ar duce cu tasca de bani pe la ANAF ca sa lase darile la stat, poate nu ar mai gandi asa. Mai pe intelesul lui, peste 20.000 de oameni sunt revoltati, pe buna dreptate, ca banii lor au fost folositi pentru ca vreunul dintre sefi sa isi stoarca mintea, sa trimita adrese pe la Interpol si alte structuri, pe la toate inspectoratele din tara, doar, doar o gasi o chichita pentru a rezolva un caz complex si a se gudura apoi pe langa vreun sef mai mare ca a solutionat el speta, asa cum cainele vine bucuros sa-i dai osul dupa ce a executat comanda. Cazul complex era despre un nene care a vrut sa faca pe interesantul si si-a inmatriculat LEGAL o masina cu niste numere care sa atraga atentia. Azi o poza, maine doua, azi intr-un oras, maine intr-altul, pana pleca din tara si lumea il uita in cateva zile, autostrazile din Romania nu se daramau, asfaltul nu se intorcea invers, Carpatii ramaneau la locul lor, Politia ramanea cu 4.5 stele si cu o imagine relativ buna. Dar nuuu!!! Hai sa facem din rahat bici si sa transformam omul in erou national, iar ce transmitea el altcuiva sa luam noi pana nu o mai putem duce.

Avem morti pe sosele, trafic sugrumat, dar cumva, ne incurca unul care merge cu numere fara cifre si viata in Romania nu mai poate continua cu ala pe strazi.

Ce-i explici copilului daca il vede pe strada si te intreaba ce inseamna??? Dar vaaai, ne-am inrosit la auzirea acestui argument pe cat de prost pe atat de ipocrit. Dar ce te faci daca-i explici copilului ca Parlamentul Romaniei este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a Romaniei si, uitandu-se la televizor, vine si te intreaba ce inseamna sex anal? Cu mu*a ii mai explici cumva, dar cu sexul anal n-ai cum s-o dai la intors, trebuie sa te apuci sa-i explici copilului, ca e curios.

P.S. Mi-ar placea ca acestui coleg care a postat aceasta aberatie, luna viitoare cand baga cardul in bncomat sa-i apara pe ecran: aici nu "e" bani, mergi la o matusa, la o casa de binefacere, la un popa, o ruda instarita sau la cine vrei tu, romanii nu mai platesc taxe pentru slugi".