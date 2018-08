1. Esti sau nu eligibil pentru un credit?

Aceasta e prima intrebare la care trebuie sa iti raspunzi atunci cand pornesti la vanatoarea de oferte imobiliare. Printr-o simpla vizita la banca sau printr-un calculator virtual, poti stabili daca este sau nu posibil sa primesti o suma suficient de mare care sa te ajute in achizitia unei locuinte noi. Scoring-ul, caci asa se numeste acest pas, poate fi mai usor realizat de catre un consultant de credite, care iti mai poate spune si care ar fi tipurile de venituri acceptate. Specialistul iti poate face o simulare de credit, avand la indemana toate informatiile pe care i le vei oferi, si astfel vei fi parcurs primul si poate cel mai important pas in acest demers.

2. Intocmirea dosarului de credit

A doua etapa consta in realizarea unui dosar care sa cuprinda actul tau de identitate si al codebitorului, precum si a certificatului de casatorie, daca acestea exista. Vor fi luate in calcul atat salariul tau, cat si cel al partenerului tau, daca este cazul, precum si alte surse de venit, care vor completa dosarul de care ai nevoie pentru obtinerea unui credit pentru casa. Poti aduna toate aceste acte inainte sau dupa ce ai gasit oferta care iti prezinta casa visurilor tale, in functie de metoda prin care vei obtine creditul la care vei apela, adica fie Prima Casa, fie un credit ipotecar. Intereseaza-te din timp de politica bancii careia vrei sa ii ceri ajutorul, pentru ca e posibil ca unele dintre ele sa aiba o durata limitata a valabilitatii dosarului, care, odata depasita, te vor obliga sa depui o noua cerere.



3. Evaluarea imobilului

Ai gasit o oferta de nerefuzat? In aceasta etapa trebuie sa apelezi la serviciile unui evaluator, pe care fie il gasesti tu, fie il apelezi prin intermediul bancii la care te-ai hotarat sa deschizi dosarul de credit. Daca vrei sa iti cumperi o locuinta prin programul Prima Casa, ar trebui sa stii ca banca iti va imprumuta doar 95% din suma agreata de specialistul in evaluari imobiliare, iar restul sumei, daca pretul impus de actualul proprietar este unul mai mare, va trebui sa il sustii din propriul buzunar. In cazul unui credit ipotecar, suma pe care o vei putea obtine de la banca este in directa legatura cu veniturile tale sau ale membrilor familiei tale, insumate, dar si de valoarea locuintei pe care ai dori sa o cumperi.

4. Strangerea actelor aditionale

Imediat dupa ce evaluatorul isi incheie misiunea, trebuie sa mai aduni cateva acte pe care sa le atasezi dosarului pe care il vei inainta bancii. Vei mai avea nevoie de certificatul fiscal, extrasul de carte funciara, adeverinta de la asociatia de proprietari si certificatul energetic al locuintei pe care intentionezi sa o cumperi.

5. Semnarea contractului

Ai ajuns in ultimul pas! Studiaza cu atentie contractul de creditare pe care ti-l propune banca agreata de tine si nu scapa din ochi niciun subsol de pagina. Fii foarte atent si la moneda in care accepti sa deschizi creditul, ca sa nu ai surprize neplacute pe viitor, in functie de fluctuatiile pietei monetare.

Acestea sunt informatiile de care ai nevoie ca sa stii la ce sa te astepti atunci cand vrei sa deschizi un credit ipotecar sau un credit pentru Prima Casa. Mult succes in noua etapa a vietii tale!