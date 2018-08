Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare. Acesta considera ca gestul soferului este imoral, insa a fost sanctionat din alte motive, si nu pentru ca numerele sale de inmatriculare nu contineau nicio cifra.

„In tara a intrat legal, din punct de vedere al placutelor de inmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru ca avea acea sintagma pe placutele de inmatriculare, vulgara. Dupa intrarea in tara, la doua, trei zile, in spatiul public a ajuns aceasta problema: ca exista un autoturism care circula in Romania cu placute de inmatriculare cu acea sintagma murdara. Noi am luat masuri de a-l identifica si am discutat pe canalele noastre de comunicare politieneasca. Am primit un raspuns de la autoritatile suedeze prin care ne informeaza ca placutele de inmatriculare nu sunt valabile decat pe teritoriul statului suedez“, a declarat Ioan Buda, potrivit Adevarul.ro.