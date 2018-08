"Placutele de inmatriculare personalizate care sunt folosite in Suedia sunt aprobate de Agentia de Transport Suedeza si pot fi folosite in strainatate atata timp cat nu contravin legislatiei locale

Cand aprobam placute de inmatriculare personalizate, luam in considerare anumite criterii. Unul dintre criterii este sa evaluam daca respectiva combinatie de litere sau numere este perceputa ca fiind ofensatoare. In acest caz, nu aprobam placuta de inmatriculare. Totusi, nu putem cunoaste semnificatia fiecarei combinatii posibile, in toate limbile posibile. Cuvinte neofensatoare in unele limbi in altele pot fi ofensatoare. Daca Agentiei de Transport Suedeze i se atrage atentia ca o placuta de inmatriculare personalizata aprobata este ofensatoare, aceasta va fi retrasa

Proprietarii placutelor de inmatriculare personalizate trebuie sa aiba mereu cu ei placutele originale, cand calatoresc in strainatate", se mentioneaza in precizarea de pe pagina de Facebook a Suediei.