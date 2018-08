Anul acesta, participantii la festivalul Untold au posibilitatea de a efectua online o mare parte din procesul de check-in. Astfel, persoanele interesate pot accesa aplicatia Untold si se pot inregistra doar cu o adresa de e-mail pentru a incepe completarea procesului de check-in. Participantii trebuie sa completeze datele solicitate in formular si apoi sa urmeze pasii entru efectuarea procesului. De asemenea, check-in-ul se poate efectua si pentru colegi, in conditiile in care pe adresa de e-mail au fost cumparate mai multe bilete. Odata ajunsi acolo, participanti trebuie doar sa schimbe biletul sau abonamentul intr-o bratara de festival.

Abonamente si bilete la UNTOLD Festival 2018:



Abonament VIP (18+) - 1110 lei + taxe = 1.210 lei

Abonament Acces General - 549 lei + taxe = 603.9 lei

Bilet pe zi (joi, 2 august) - 247.50 lei

Bilet pe zi (vineri, 3 august) - 247.50 lei

Bilet pe zi (sambata, 4 august) - 302.50 lei

Bilet pe zi (duminica, 5 august) - 247.50 lei

In ceea ce priveste programul festivalului Untold 2018, acesta se va desfasura astfel:

JOI, 2 august: The Chainsmokers, Afrojack, Diplo, The Asteroids Galaxy Tour, Oliver Heldens, Will Sparks, Nina Kraviz, Pan-pot, Borgore, Pendulum (DJ Set)

VINERI, 3 august: Jason Derulo, Kygo, Tiesto, Don Diablo, KSHMR, Tujamo, Solomun, Modestep, Noisia (DJ Set)

SAMBATA, 4 august: The Prodigy, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alesso, Danny Avila, Loco Dice, Seth Troxler, Andy C, Flux Pavilion, The Glitch Mob (DJ Set)

DUMINICA, 5 august: Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Dub FX, Wilkinson (DJ Set)

Artistii asteptati la festivalul Untold isi vor desfasura programul pe opt scene, cu o anumita tematica: Galaxy, Alchemy, Elements, Daydreaming, Forest, Time, Trance si Earth.