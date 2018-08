"Am asteptat de la autoritatile suedeze un raspuns si am primit un raspuns prin care spune ca numarul de inmatriculare preferentiale sunt valabile doar pe teritoriul Suediei. Raspuns primit oficial prin Interpol. In situatia respectiva, noi am identificat in trafic acest autoturism, i-au fost ridicate numerele de inmatriculare si i s-a intocmit un dosar penal conform Codului Penal. Nu a fost o presiune politica, acesta este simplu adevar", a declarat Ioan Buda, seful Politiei Romane.

Acesta a mai afirmat ca nu stie daca, pana acum, au mai fost oprite in trafic masini cu numere similare.