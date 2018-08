De miercuri de la ora 09:00, pana la ora 23:00, "vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele montane, precum si in Transilvania, Banat, Crisana si local in Maramures, Oltenia si Muntenia. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care pot lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 50 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse si in restul teritoriului", arata meteorologii.

Judetele vizate sunt: Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu, Valcea, Gorj, Mehedinti, Harghita, Covasna, Brasov, Dambovita, Arges, si, partial, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau si Prahova.