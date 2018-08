Incidentul s-a petrecut, luni, la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu unde sunt internati pacienti cu probleme psihice.

Un barbat de 21 de ani l-a musscat de gat pe un coleg in varsta de 32 de ani si i-a smuls ambii globi oculari. Acestia au fost predati echipajului de pe Ambulanta intr-o punga de plastic, informeaza News.ro.

Ambulanta a preluat pacientul in stare de soc, cu brahicardie si l-a transportat la Spitalul Judetean Sibiu.

”In urma agresiunii suferite, barbatul si-a pierdut definitiv ambii globi oculari. I s-a efectuat si un examen CT cranian, nu prezinta alte plagi si din punct de vedere biologic este stabil. In momentul de fata pacientul se afla internat in cadrul Sectiei Clinice Anestezie Terapie Intensiva pentru tratament si supraveghere de specialitate. Barbatul necesita sedare permanenta, in conditiile in care este foarte agitat, fiind pacient cu probleme psihice", a declarat Decebal Toarita, purtator de cuvant al Spitalului Judetean Sibiu, pentru sursa citata.

La randul lor, reprezentantii Politiei Sibiu au precizat ca au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala.

Agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din municipiul Sibiu.