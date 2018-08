Barbatul a declarat ca va depune plangere penala impotriva politistilor care l-au fortat sa vina la sectia de politie impreuna cu copilul sau, care se afla cu el in acel moment.

”Pentru copil voi face plangere penala, pentru ca nu mi se pare corect. N-am omorat pe nimeni, ma putea lasa o ora sa merg sa las copilul undeva. N-au fost de acord, mi-au spus ca trebuie sa mergem la politie si voi face plangere penala", a spus Razvan Stefanescu, potrivit stirileprotv.ro.

In momentul in care a fost intrebat de jurnalisti daca intentioneaza sa conteste decizia cu privire la suspendarea placutelor de inmatriculare, Stefanescu a spus ca nu, deoarece respecta masura autoritatilor suedeze de transport. De asemenea, nu intentioneaza sa mai foloseasca un alt mesaj anti PSD.

Acesta a declarat ca tot ce isi doreste este sa-si recupereze permisul de conducere si ca este dispus sa le lase politistilor drept amintire placutele anti PSD.

”Sa-mi recuperez permisul de conducere. Placutele poate sa le opreasca ei", le-a spus barbatul jurnalistilor, insa mai precizat ca nu ii pare rau ca si-a montat acest mesaj anti PSD, deoarece, in opinia sa, nu este ilegal.

”Nu, nu-mi pare rau. Nu, pentru ca nu am facut nimic ilegal. Daca era ilegal probabil ca imi parea rau. Eu am consultat DEX-ul si am considerat ca sunt ok placutele. Asa au considerat si cei din Suedia. Cei din Romania, dupa 3 saptamani si-au dat seama ca nu sunt legale.”

Cu privire la mesajul transmis, barbatul este de alta parere.

”Depinde ce vrei sa inveti copilul cu acele placute, pentru ca poti sa-i spui un cuvant frumos si sa-l inveti ca e un cuvant urat. Si atunci copilul percepe exact ce il inveti. Dar copilului meu, i-am spus ca m**e PSD inseamna gura PSD.”