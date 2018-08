"In lipsa unor prevederi exprese care sa interzica folosirea acestor numere, acel cetatean nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca. Nu ne dorim ca institutia Politiei Romane sa fie folosita ca si ustensila politica pentru ca nu le convine unor oameni o insiruire de litere pe o placuta cu numere de inmatriculare", a spus Andreica la Digi24, potrivit stirileprotv.ro.

Soferul masinii cu numar anti-PSD a fost oprit luni dimineata in trafic si a ramas fara numere si permis, Politia Romana sustinand ca barbatul nu are dreptul sa circule in tara cu numerele provizorii emise in Suedia, iar Ambasada Suediei sustine contrariul.

Pe numele sau a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania".