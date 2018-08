"Slugarnicia unor sefi din politie face din Romania un stat ridicol, de parca nu ne-ar fi fost de ajuns Viorica Vasilica. De Ziua Imnului, zilele trecute, tricolorul a fost arborat in secuime alaturi de un drapel negru. Tot in secuime, adesea, primarii arboreaza steagul secuiesc pe primarii si consilii judetene in locul drapelului national. Nu se intampla nimic, nici politistii si nici procurorii nu fac dosare penale, nu fac conferinte de presa", a scris Traian Basescu pe Facebook.

De asemenea, Traian Basescu este de parere ca tanarul nu a fost foarte inspirat cand a luat decizia de a conduce cu astfel de numere de inmatriculare.

"In schimb, toata politia, in frunte cu comisari, chestori si omniprezenti lideri sindicali, sare cu picioarele pe un tanar (ce-i drept nici el foarte inspirat) care a dobandit legal in Suedia un numar de inmatriculare, care ii deranjeaza pe liderii PSD. Mai politistilor, luati-i numerele buclucase, dati-i o amenda si lasati-l in plata Domnului. Ce ziceti, n-ar fi ceva mai inteligent daca ati proceda asa? Sau poate pe voi abordarile inteligente va enerveaza? Mi-as dori sa va vad actionand ferm, deschizand dosare penale si facand conferinte de presa cand tricolorul este pangarit", a adaugat Basescu.