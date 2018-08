Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna informeaza ca in accident au fost implicate un autotren inmatriculat in judetul Arges si un autoturism din Republica Moldova in care se aflau trei persoane, doua decedand in urma impactului.

"Au intervenit doua echipaje de descarcerare, un echipaj SMURD si doua SAJ. Doua victime din autoturism au fost extrase de echipajele de descarcerare, dar, din pacate, sunt decedate. Soferul tirului si un pasager din autoturism au fost transportati la UPU", au precizat reprezentantii ISU Covasna.

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, soferul autoturismului si pasagerul care au murit in accident aveau 28 ani, respectiv 57 ani.

"Din primele cercetari se pare ca cel aflat la volanul autoturismului ar fi pierdut controlul si a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal autotrenul", au mentionat reprezentantii IPJ Covasna, potrrivit Digi24.

In zona, traficul este blocat pe ambele sensuri, circulatia rutiera fiind deviata de la intersectia cu localitatea Reci (DN11) prin orasul statiune Covasna.