Cei prezenti au afisat un banner si au scandat lozinci precum "Politia Romana e o sluga buna!" sau " Vrem placutele-napoi si pastrati mesajul voi!".

"Nu i s-a spus nimic la vama - din senin apare un dosar penal, i se pune in pericol viata lui si a familiei lui, pentru ca in momentul de fata acest om nu poate sa-si mai desfasoare activitatea de sofer profesionist. I s-a ridicat permisul de conducere fara dreptul de a mai conduce, ceea ce este imoral fata de familia lui, pe langa faptul ca este ilegal. Aceasta politie trebuie reformata, raspund doar la ordine politice", a declarat Cristian Mihai Dide, prezent la protest.

Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania", fapta prevazuta de art. 334, alin. (4) din Codul penal.

Presa a difuzat imagini cu autoturismul avand numere de inmatriculare personalizate, care contineau injurii la adresa PSD.

Situatia a fost abordata si de Ambasada Suediei la Bucuresti pe pagina oficiala de Facebook: "Potrivit Agentiei de Transport Suedeze, placutele de inmatriculare personalizate sunt valabile si in afara granitelor Suediei. Proprietarii placutelor de inmatriculare personalizate trebuie sa aduca si placutele originale, pentru a le schimba, in caz ca placutele personalizate nu sunt acceptate de tara-gazda. Tarile-gazda hotarasc ce fel de vehicule au permisiunea sa calatoreasca pe teritoriul lor. Autoritatile suedeze nu pot influenta ce masini pot fi primite de o alta tara pe drumurile sale".