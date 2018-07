"Se discuta prea mult despre o chestiune fara importanta. Se face prea mult caz pentru ceva care nu exista. Posesorul acestui autoturism trebuia sa ia in calcul ca daca vii tu din Suedia aici in Romania, cu un astfel de numar care sfideaza aici in Romania vreo 850 de mii de membri ai acelui partid si vreo cateva milioane de simpatizanti, era normal sa te gandesti ca, Doamne fereste, unde mergi prin tara sunt si romani care sustin acest partid si care nu tolereaza o astfel de abordare, o abordare cretina, in sensul asta, mai ales cand mergi cu copilul in masina, adica sunt oameni care sunt total inconstienti (...). Se face prea mult tam-tam. Cand faci o astfel de bravada incalcand toate legile suporti si consecintele", a declarat Codrin Stefanescu, la RFI, potrivit News.ro.

Codrin Stefanescu este de parere ca Politia a procedat corect, luandu-i permisul barbatului si facandu-i dosar penal.

"Baiatul asta eu cred ca are nevoie de un control. Vii cu numarul asta ilegal, sfidezi o intreaga categorie de oameni si faci lucrul asta carandu-l si pe copilul minor in masina, cu riscul ca poate unul la fel ca si tine iti arunca cu o piatra in masina. Sunt total inconstienti! (...) Politia Romana si-a facut datoria, pur si simplu a aplicat legea".

De asemenea, Codrin Stefanescu a cirticat reactia ambasadei Suediei, care a spus intr-un comunicat ca barbatul avea dreptul sa foloseasca placuta de inmatriculare cu mesaj anti-PSD si in alte tari din UE: "Ceea ce ma frapeaza pe mine foarte mult este ca intotdeauna trebuie sa sara cate o ambasada cu cate un comunicat (...). Si in Suedia sunt mai multe partide, care formeaza o alianta de guvernare. Eu nu cred ca un roman vine si isi inregistreaza in Romania o masina cu numarul in sensul asta si merge cu el in Suedia, in care spune la fel, „m...e partidul respectiv!" si nu cred ca poate sa intre macar la granita, fara sa fie luat direct pe sus. Adica la ei nu-i posibil asa ceva, la noi insa este posibil lucrul asta”.

In momentul in care a fost intrebat daca barbatul reprezenta un pericol atat de mare incat sa fie nevoie sa mearga Politia direct la el si sa-l opreasca in trafic de patru ori, Codrin Stefanescu a spus: „Azi iti pui pe masina o chestie dintr-asta scabroasa si obscena, maine prind curaj altii si pun niste mesaje, nu stiu, naziste si mergem tot asa (...). Politia Romana a procedat foarte corect (...). In Romania nu se dau aprobari pentru asa ceva, noi suntem totusi sanatosi la cap. Acolo, in Suedia, probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta, dar aici la ambasada ai totusi un translator, o echipa din ambasada in Romania, te duci si comunici la tine in tara, dom’ne, uite cum e situatia in Romania, literele alea puse una langa alta creeaza ceva”.