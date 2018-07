Totusi in clipa in care cuplul deja intra in contact cu ajutor specializat intr-o clinica care se ocupa de identificarea si tratarea infertilitatii, acesta deja a parcurs anterior niste etape care mai apoi s-au transformat in motive de ingrijorare, dupa cum urmeaza:

1. Un cuplu cu varsta de peste 35 de ani (femeia), respectiv 40 (barbatul) care nu a reusit sa obtina o sarcina- asadar, infertilitatea cuplului se refera la imposibilitatea de a obtine o sarcina după 1 an de raporturi sexuale neprotejate

2. Atunci cand femeia a avut la activ mai multe intreruperi de sarcina

3. In momentul in care femeia are o menstruatie neregulata, deci implicit o ovulatie neadecvata sau diferite anomalii genetice

4. Cand spermograma si/sau spermocultura indica o structura improprie a lichidului seminal

5. In situatia in care cuplul deja a luat in calcul posibilitatea de a apela la fiv - fertilizarea in vitro.

Stresul respectiv stilul de viata sunt alti factori ai infertilitatii care trebuie controlati

Consultul la medic este unul dintre cele mai important aspecte

Desi exista foarte multe semnale de alarma care se trag in acest sens de catre specialisti, stresul reprezinta o mare bariera in procesul de concepere a unui bebelus.Din nefericire foarte multe femei, se confrunta cu situatii care sunt factori determinanti in etapa de procreere. Indiferent ca e vorba de locul de munca, chestiuni personale sau de familie, stresul este un factor perturbator care impacteaza intregul proces.Mai mult decat atat, stilul de viata, viciile, precum si o alimentatie dezechilibrata completeaza lista cauzelor frecvente de infertilitate atat de ordin feminin, cat si masculin.Un specialist in domeniu va cunoaste adevaratele nevoi si poate oferi estimari bazate pe informatii verificate, si mai ales adaptate fiecarui caz in parte. De asemenea, luati in calcul si toate aspectele (inclusiv cele financiare, emotionale, sociale) pe care le implica acest drum anevoios, dar care are un scop atat de nobil: cel de a deveni parinti.

Pe langa tratamentul de specialitate, terapia de cuplu si consilierea individuala sunt alte abordari recomandate. In acest parcurs este nevoie de doi, de intelegere si sprijin reciproc, indiferent de cauzele care au condus catre diagnosticul de infertilitate.

Emotiile si starile greu de acceptat pot fi discutate si analizate in cadrul unor sedinte de terapie care au ca scop atat intelegerea intregii situatii, precum si abordarea ei in forma cea mai onesta si mai aproape de sansele de reusita. Venirea pe lume a unui copil atat de dorit este o situatie destul de greu de gestionat avand in vedere toti factorii care intra in aceasta ecuatie.