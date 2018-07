Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a emis incepand de luni, de la ora 21:00 si pana miercuri, la ora 9:00 un nou Cod galben de ploi torentiale si instabilitate atmosferica accentuata in nordul Moldovei, local in Transilvania si Oltenia, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, precum si in zona Muntilor Banatului.

Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care pot lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.

Se vor afla sub Cod galben judetele: Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Cluj, Botosani si Iasi.