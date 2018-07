6 trucuri de urmat ca sa nu-ti mai cumperi niciodata pantofi nepotriviti:

1. Cumpara pantofii la sfarsitul zilei

Nu pentru ca atunci vei gasi cele mai bune oferte, ci pentru ca acela va fi momentul in care iti vei da cel mai bine seama cum te vei simti intr-o viitoare pereche de pantofi. Atunci cand intri la sfarsitul zilei intr-un magazin de pantofi si vei proba cateva perechi, in mod cert vei veni dupa o zi de stat la birou, de mers pe jos, in care picioarele tale vor fi umflate, te vor durea putin si abia vor astepta sa ajungi acasa, pe canapeaua preferata. Acestea sunt cele mai bune conditii in care poti proba perechi noi de pantofi. Daca te vei simti bine in modelele pe care le vei incerca, chiar si in ciuda acestor conditii, atunci cu siguranta vei face o alegere buna.

2. Ce sosete trebuie sa porti

Una dintre erorile facute de foarte multi este soseta gresita. Cum asa? Atunci cand probezi pantofi noi, porti sosete pe care altfel nu le-ai fi purtat niciodata cu acel model de pantof. Gandeste-te ce cauti inainte si apoi ia-ti o pereche de sosete sau un dres cu care chiar ai de gand sa porti pantofii pe viitor. In acest fel vei descoperi exact cum te vei simti in ei intr-o zi obisnuita.



3. Masura piciorului

Cea mai mare grija pe care o persoana o are atunci cand cumpara o pereche noua de pantofi este ca in cutie sa aiba doi pantofi de aceeasi masura. E si normal. Insa exista situatii, mai rare, ce-i drept, in care un picior poate fi mai mic decat celalalt. Este vorba despre diferente extrem de mici, dar care conteaza atunci cand vorbim despre incaltaminte. Masoara-ti ambele talpi ale picioarelor si cumpara pantofi in asa fel incat sa te simti bine, chiar daca exista diferente mici intre ele. E posibil ca pentru un picior sa ai nevoie de mici ajustari de confort, motiv pentru care trebuie sa iei in calcul uneori chiar modele de incaltaminte pe comanda personalizata.



4. Pantoful nu trebuie sa fie stramt pe picior

Dupa ce ai pus pantofii in picioare, asigura-te ca intre degetul mare si varful pantofului ai putin peste un centimentru de spatiu liber. Aceasta este distanta la care pantoful nici nu te va strange si nici nu va juca in piciorul tau atunci cand vei merge pe strada, riscand sa faci rani.



5. Nu te lua dupa masura

Numerele dimensiunilor de la pantofi pot diferi de la un producator la altul. De aceea este important sa probezi cat mai multe perechi, pentru a fi sigura ca pantoful este pe masura ta, indiferent ce scrie pe talpa.



6. Verifica interiorul pantofului

Unele cusaturi si lipituri pot fi scapate din vedere atunci cand probezi pentru prima oara un pantof. Baga mana pe interiorul pantofului si vezi daca exista anumite detalii care s-ar putea sa te jeneze in mers. Trecute neobservate, acestea pot produce rani la picioare.