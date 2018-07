"Solicitam in mod imperativ anularea prevederilor OUG care vizeaza concursurile de proiecte culturale si proiecte cinematografice, in integralitatea lor", se precizeaza in textul petitiei intitulate "Stop politizarii culturii".

Printre cei aproape 300 de semnatari ai petitiei se numara regizorii Nae Caranfil, Radu Jude, Stere Gulea, Alexandru Solomon, Calin Netzer, Corneliu Porumboiu, Marian Crisan, Radu Muntean, Tudor Giurgiu, Catalin Mitulescu, Paul Negoescu, Alexander Nanau, producatorii Ada Solomon, Anamaria Antoci, Radu Stancu, actorii Victor Rebengiuc, Marius Manole, Ana Ularu, regizorii de teatru Alexandru Dabija, Radu Afrim, Vlad Massaci, criticii Andrei Gorzo, Andrei Rus, Iulia Popovici, directorii de imagine Vivi Dragan Vasile, Marius Panduru, membri ai Asociatiei Active Watch, fostul ministru al Culturii Corina Suteu, dar si alte nume importante ale scenei culturale romanesti precum Radu Vancu, Florin Iaru, Lia si Dan Perjovschi, Cosmin Bumbut.

In petitia adresata Comisiilor de cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor se precizeaza ca "prin simpla semnatura a unor ministri pe o ordonanta de urgenta (OUG 76/2018) cultura din Romania risca sa isi piarda libertatea de gandire".



"Cu totii am crezut, multa vreme, ca depolitizarea unei mari parti a finantarilor publice pentru cultura si sustinerea din fonduri publice, pe criterii artistice si nu partinice, a cinematografiei romanesti, atat de apreciata international, sunt si vor ramane achizitii europene pentru totdeauna. Consideram insa ca, prin includerea directa a unor angajati ai Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in comisiile de evaluare de proiecte culturale si proiecte cinematografice, alcatuite principial din experti in domeniile de referinta, cu cel putin trei ani vechime, politicul isi doreste o interventie directa in productia culturala si cinematografica. Pentru cei care nu sunt familiarizati cu aceste mecanisme de finantare, atragem atentia ca adeseori comisiile de experti (ale Fondului Cultural National si ale Fondului Cinematografic) sunt alcatuite din trei persoane, iar ingerinta unui membru al comisiei fara expertiza, numit prin ordin de ministru, are efecte directe si imediate asupra independentei politice a selectiei", se arata in petitie.

Potrivit sursei citate, independenta artistilor, garantarea liberei lor exprimari in diversele forme de arta si accesul nerestrictionat pe criterii politice la fondurile culturale sunt conditii minime pentru dezvoltarea culturii intr-un stat democratic si european, in care aceasta cultura are statutul de serviciu public.

In text se precizeaza ca finantarea culturii pe criterii politice sau partinice "este un fenomen care tine de sistemele totalitare, unde cultura este doar un instrument de propaganda si de control al gandirii, exprimarii si creativitatii", scrie Agerpres.

Semnatarii petitiei isi exprima ingrijorarea cu privire la prevederile ordonantei de urgenta 76/2018, "care par sa confirme o tentativa de control politic a finantarii culturale" si solicita Parlamentului "sa dezbata de urgenta, in sesiunea din toamna, OUG 76/2018, pentru a opri ingerintele politice a caror suspiciune o ridica actul normativ".

De asemenea, semnatarii petitiei solicita comisiilor de cultura din Parlament sa initieze un dialog cu ministrul George Ivascu si cu reprezentantii sectorului cultural despre politica actuala a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (autorul acestei ordonante) si ce anume justifica masurile pe care MCIN le ia in ultima vreme.