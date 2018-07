"Astazi, in jurul orei 06.00, un echipaj de politie al Brigazii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Suedia, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani.

Conducatorul auto a fost condus la sediul Brigazii Rutiere, in vederea declansarii verificarilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situatiei juridice in ceea ce priveste regimul de inmatriculare si circulatie si a vehiculului pe drumurile publice.

In cauza a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania”, fapta prev. si ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal.

In continuare, politistii subunitatii noastre efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru stabilirea situatiei de fapt si a regimului de circulatie internationala pe teritoriul statelor Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat al Politiei, potrivit stirileprotv.ro.

Ambasada Suediei a precizat, pe pagina oficiala de Facebook, ca placutele de inmatriculare din Suedia, personalizate cu un mesaj injurios la adresa PSD, sunt valabile si in alte state UE.