"Am dispus o verificare, pe care am intreprins-o la nivelul ministerului si la nivelul ANAF-ului (...) A doua actiune pe care am intreprins-o a fost ca am cerut Ministerului Justitiei sa verifice acea activitate a notarului de la Sibiu", a declarat duminica seara Eugen Teodorovici.

Acesta a insistat, in ultimele saptamani, asupra faptului ca presedintele ar putea sa primeasca o notificare, prin care va trebui anuntat sa dea statului banii din chiria incasata. De asemenea, Teodorovici a mai spus ca masurile dispuse au rolul de a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in acest caz.

Eugen Teodorovici mai spune ca aministia fiscala care se pregateste la Finante, nu i s-ar aplica presedintelui, informeaza Digi24.

Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au avut acel imobil inchiriat timp de 14 ani unei banci.