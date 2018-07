"La data de 30 iulie, in jurul orei 01,30, politistii din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca o persoana ar fi impuscata. In urma apelului, politistii au efectuat verificari in zona si au constatat faptul ca apelul nu se confirma, persoana apelanta nemaiputand fi contactata pentru un timp", arata IPJ, potrivit dcnews.ro.

Tanarul le-a spus anchetatorilor ca "a vrut sa faca o gluma".

"In urma verificarilor desfasurate de politistii constanteni, apelantul, un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Corbu, judetul Constanta, a fost identificat in incinta hotelului Ambasador, din statiunea Mamaia, acesta fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, pentru alertare falsa - utilizarea intentionata a numarului 112, in mod nejustificat, conform OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta", a precizat IPJ Constanta.