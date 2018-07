”Buna dimineata, copii! Daca e luni, incepem o viata noua”, scrie, luni, Mihai Sora pe Facebook.

Acesta vorbeste despre boala, ”in fata careia niciun om nu seamana cu un altul si pe care niciun om nu o poate trai pentru un altul”.

”Servitutilor fiintei biologice – barbati sau femei, cimpanzei, caprioare, lei sau elefanti –, cu totii le raspundem la fel, prin aceleasi nevoi fiziologice; dar este foarte probabil ca omul sa se deosebeasca de celelalte mamifere tocmai prin gandul care il viziteaza atunci cand fiinta lui biologica, „animalul“ din el este supus incercarilor fizice si psihice. In orice caz, prizonieratul intr-o boala – ca orice forma de supunere – este ocazia (uluitoare, uneori) de a afla mai multe despre tine, despre limitele tale, despre cum poti trai cu ele cand ti se impun violent si te cotropesc. Nu am fost, de-a lungul vietii, un bolnavicios. Cand eram copil, tata alerga la unicul telefon din satul Izvin, sa-l cheme pe doctorul Stietzel. Iar doctorul Stietzel venea degraba cu automobilul, monoclu si trusa la purtator, sa ma vada cum stau infofolit in varful pernelor. Insa erau bolile „firesti“ ale copilariei, cu toate ca – trebuie amintit – in anii ’20, mii de copii mureau din pricina acestor boli; inainte sa apar eu in comitatul Timis din (pe atunci) Austro-Ungaria, parintii mei pierdusera deja un baietel de sase luni, – pe fratele meu, Teodor”, scrie Sora.

De asemenea, acesta afirma ca este ”bucuros si nou-nout” si semneaza ”Al vostru sobo care face iar chit-chit, Mihai Sora”. Totusi acesta a primit anumite rcomandari de la medici.

”Potrivit ultimelor recomandari medicale, trebuie sa ma las de box, karate, judo si schi; nu am voie sa car saci de gunoi, nici sa ma enervez excesiv. Ceea ce nu ne va impiedica sa ne revedem la Girafa, unde ne vom enerva linistit: pana pe 10 august nici nu mai e asa mult”, a adaugat Mihai Sora.