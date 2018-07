"In acest weekend, cateva site-uri din presa romaneasca au spus ca placutele de inmatriculare personalizate suedeze nu sunt permise in afara granitelor Suediei. Aceste informatii faceau referire la o masina inmatriculata in Suedia, cu placute de masina personalizate, care a fost in centrul atentiei presei in ultimele saptamani. Articolele s-au raspandit pe canalele social media si prin intermediul unor site-uri de presa care nu au verificat corectitudinea informatiei. Ulterior, unele dintre site-uri si-au sters sau modificat respectivele articole.

Ambasada Suediei in Romania vrea sa clarifice faptul ca placutele de inmatriculare personalizate, emise de Agentia suedeza de Transport, sunt valide pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Numerele personalizate ar trebui sa fie mereu insotite de documentele oficiale atat ale placutelor originale, cat si ale celor personalizate”, a scris Ambasada Suediei, pe Facebook.